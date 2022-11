L’une des prin­ci­pales missions de Victor Troicki depuis qu’il est devenu capi­taine de la Serbie est de convaincre son meilleur joueur, Novak Djokovic, de jouer régu­liè­re­ment pour son pays en Coupe Davis alors même que ce dernier n’a plus rien à prouver et qu’il est plus proche de la fin que du début de sa carrière.

Une tâche parti­cu­liè­re­ment diffi­cile alors que l’équipe serbe se dépla­cera en Norvège les 3 et 4 février prochains pour les quali­fi­ca­tions de la phase finale 2023, soit quelques jours seule­ment après la finale de l’Open d’Australie prévue le dimanche 29 janvier.

« Honnêtement, cela aurait pu être plus facile. Nous avons eu l’un des adver­saires les plus coriaces possibles, mais unique­ment à cause de Casper Ruud. Les autres joueurs norvé­giens ne sont pas des noms si célèbres. Comme toujours, tout dépend de nous, avec quelle compo­si­tion nous joue­rons, si tout le monde sera prêt. On compte sur Novak, mais le calen­drier est gênant à cause de l’Open d’Australie. »