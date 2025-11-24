Membre du staff de l’équipe d’Italie, Vincenzo Santopadre était aux anges après la victoire des siens face à l’Espagne en finale de Coupe Davis.
Interrogé par la presse italienne, l’ancien coach de Matteo Berrettini est notamment revenu sur l’un des tournants de la rencontre lorsque l’Espagnol, Jaume Munar, s’est vu trop beau en célébrant un point de manière un peu trop provocatrice lors du match face à Flavio Cobolli.
« Le match de Flavio était l’un de ceux qui pouvaient basculer, mais quelque chose n’allait pas au début. Nous lui criions de mieux gérer le temps, de construire le point, de jouer au centre et sur le coup droit de l’adversaire, de ne pas entrer dans le « flipper ». Mais après tout, c’était une finale de Coupe Davis, l’émotion était compréhensible. À un certain moment, lorsque Munar a levé le bras en signe de victoire, nous nous sommes tous levés, quelque chose s’est déclenché en nous, chacun à sa manière. »
