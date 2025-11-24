AccueilCoupe DavisVincenzo Santopadre, membre de l'équipe d'Italie : "Lorsque Munar a fait ce...
Vincenzo Santopadre, membre de l’équipe d’Italie : « Lorsque Munar a fait ce geste, nous nous sommes tous levés, quelque chose s’est déclenché en nous »

Membre du staff de l’équipe d’Italie, Vincenzo Santopadre était aux anges après la victoire des siens face à l’Espagne en finale de Coupe Davis. 

Interrogé par la presse italienne, l’an­cien coach de Matteo Berrettini est notam­ment revenu sur l’un des tour­nants de la rencontre lorsque l’Espagnol, Jaume Munar, s’est vu trop beau en célé­brant un point de manière un peu trop provo­ca­trice lors du match face à Flavio Cobolli. 

« Le match de Flavio était l’un de ceux qui pouvaient basculer, mais quelque chose n’al­lait pas au début. Nous lui criions de mieux gérer le temps, de construire le point, de jouer au centre et sur le coup droit de l’ad­ver­saire, de ne pas entrer dans le « flipper ». Mais après tout, c’était une finale de Coupe Davis, l’émo­tion était compré­hen­sible. À un certain moment, lorsque Munar a levé le bras en signe de victoire, nous nous sommes tous levés, quelque chose s’est déclenché en nous, chacun à sa manière. »

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 16:04

