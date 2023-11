Blessé mais présent au sein du groupe italien tout au long de cette semaine de Coupe Davis à Malaga, Matteo Berrettini a été honoré et remercié par ses parte­naires qui ont énor­mé­ment insisté sur son impor­tance dans l’es­prit d’équipe.

Dernièrement, le capi­taine italien, Filippo Volandri, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, a regretté l’ab­sence de Matteo sur le podium en raison du proto­cole qui n’au­to­rise que les joueurs offi­ciel­le­ment inscrits sur les listes.

« C’est un moment qui restera indé­lé­bile, une ivresse de bonheur, de joie et de satis­fac­tion. On a envie de se répéter avec Matteo Berrettini. Il méri­tait d’être sur le podium pour soulever le trophée et sur les photos offi­cielles, mais le proto­cole ne l’a pas permis. »