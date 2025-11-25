AccueilCoupe DavisVolandri, capitaine italien, après le sacre sans Sinner : "Je n'ai pas...
Volandri, capi­taine italien, après le sacre sans Sinner : « Je n’ai pas pleuré pour les deux premiers titres, mais j’ai pleuré pour celui‐ci »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Malgré les forfaits de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti, l’Italie est parvenue à obtenir un troi­sième sacre consé­cutif en Coupe Davis. Et forcé­ment, ce titre signifie beau­coup pour le capi­taine, Filippo Volandri. 

« C’est un senti­ment incroyable. C’est vrai­ment une sensa­tion incroyable. Nous avons remporté trois Coupes Davis, mais celle‐ci est complè­te­ment diffé­rente, devant notre public, dans notre pays. Pour ma part, je n’ai pas pleuré pour les deux premières, mais j’ai pleuré pour celle‐ci parce qu’elle signifie beau­coup pour moi. Je ne peux que remer­cier ces gars. Ils sont incroyables. Ce trophée est incroyable. Je suis telle­ment fier. Nous devons tous être fiers de ces gars. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 10:08

