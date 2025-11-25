Malgré les forfaits de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti, l’Italie est parvenue à obtenir un troisième sacre consécutif en Coupe Davis. Et forcément, ce titre signifie beaucoup pour le capitaine, Filippo Volandri.
« C’est un sentiment incroyable. C’est vraiment une sensation incroyable. Nous avons remporté trois Coupes Davis, mais celle‐ci est complètement différente, devant notre public, dans notre pays. Pour ma part, je n’ai pas pleuré pour les deux premières, mais j’ai pleuré pour celle‐ci parce qu’elle signifie beaucoup pour moi. Je ne peux que remercier ces gars. Ils sont incroyables. Ce trophée est incroyable. Je suis tellement fier. Nous devons tous être fiers de ces gars. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 10:08