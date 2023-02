Pour son retour avec l’équipe de Suisse de Coupe Davis, Stan Wawrinka est passé par toutes les émotions. Battu en simple par Alexander Zverev puis en double, il a fina­le­ment apporté le point de la victoire à son pays face à l’Allemagne (3−2) en battant Daniel Altmaier (6−3, 5–7, 6–4).

« Je me sentais beau­coup mieux que vendredi face à Zverev. J’étais en contrôle avant de commettre deux ou trois erreurs au moment où Altmaier jouait mieux. Après, j’ai dû mener des combats contre lui, bien sûr, contre le public et contre moi‐même… C’est exac­te­ment le genre de match dont j’ai besoin. Ce fut diffi­cile. Mais j’ai tenu. J’ai surtout pu enchaîner beau­coup de tennis en deux jours. Je suis heureux d’avoir pu offrir ce troi­sième point à mes coéqui­piers. Ils le méritent. Ils se sont battus ces derniers mois pour que l’équipe de Suisse retrouve une place bien plus conforme à son rang », s’est réjoui Stan The Man.