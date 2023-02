Stan a signé son « retour » avec une défaite face à Zverev, mais il veut tout donner pour son pays. A l’issue de cette défaite, il l’a exprimé clairement.

« Si le capi­taine estime que ma présence pour le double est la meilleure solu­tion, je suis prêt à le jouer. A enchaîner aussi avec un simple deux heures plus tard. Je ne l’ai jamais fait, mais je ne vois aucun problème. Je me répète encore, mais je me sens très bien sur le plan physique »

On vous rappelle que la Suisse et l’Allemagne sont à égalité 1 partout.