S’il a décidé de parti­ciper à la phase de groupes avec la Suisse, Stanislas Wawrinka continue de criti­quer la version actuelle de la Coupe Davis.

Après avoir direc­te­ment taclé Gérard Piqué, consi­déré comme le « fossoyeur » de cette compé­ti­tion mythique, le triple lauréat en Grand Chelem a été l’au­teur d’une révé­la­tion acca­blante pour la Fédération Internationale de Tennis.

« Question sur la Coupe Davis : savez‐vous l’ITF que paye des personnes pour faire du bruit et soutenir chaque pays à chaque match ? », a lâché Stan the Man sur Twitter.

Trivia Davis Cup ques­tion :

Did you know that @ITFTennis are paying people to support and make some noise for every country at every match 🥁🎺🪕🪘🎤