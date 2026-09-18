Stan Wawrinka dispu­tera proba­ble­ment ce week‐end la dernière rencontre de Coupe Davis de sa carrière, face au Brésil, à Rio de Janeiro.

À cette occa­sion, le Suisse a tourné une courte vidéo pour les réseaux sociaux de la compé­ti­tion afin de remer­cier l’organisation, mais aussi les suppor­ters qui l’ont accom­pagné au fil de toutes ces années et de nombreux combats sous les couleurs de son pays.

One last dance for Switzerland. 🇨🇭❤️



Stan Wawrinka will play his final Davis Cup tie for his country in Switzerland’s World Group I tie against Brazil.#DaviaCup pic.twitter.com/npeR6hNh7A — Davis Cup (@DavisCup) September 18, 2026

« Merci à la Coupe Davis pour ces 20 années de souve­nirs incroyables.Cela a été une aven­ture excep­tion­nelle et j’ai eu énor­mé­ment de chance d’avoir l’opportunité de repré­senter la Suisse dans une compé­ti­tion aussi spéciale. Jouer pour mon pays en Coupe Davis a toujours repré­senté quelque chose de très parti­cu­lier pour moi.Je vous retrou­verai tous une dernière fois ce week-end.Merci pour tout » a déclaré Stan Wawrinka.