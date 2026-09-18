Stan Wawrinka disputera probablement ce week‐end la dernière rencontre de Coupe Davis de sa carrière, face au Brésil, à Rio de Janeiro.
À cette occasion, le Suisse a tourné une courte vidéo pour les réseaux sociaux de la compétition afin de remercier l’organisation, mais aussi les supporters qui l’ont accompagné au fil de toutes ces années et de nombreux combats sous les couleurs de son pays.
« Merci à la Coupe Davis pour ces 20 années de souvenirs incroyables.Cela a été une aventure exceptionnelle et j’ai eu énormément de chance d’avoir l’opportunité de représenter la Suisse dans une compétition aussi spéciale. Jouer pour mon pays en Coupe Davis a toujours représenté quelque chose de très particulier pour moi.Je vous retrouverai tous une dernière fois ce week-end.Merci pour tout » a déclaré Stan Wawrinka.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 18:50