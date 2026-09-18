Accueil Coupe Davis

Wawrinka prêt à faire ses adieux : « Jouer pour mon pays en Coupe Davis a toujours repré­senté quelque chose de très parti­cu­lier pour moi »

Par
Antoine Trupiano
-
59

Stan Wawrinka dispu­tera proba­ble­ment ce week‐end la dernière rencontre de Coupe Davis de sa carrière, face au Brésil, à Rio de Janeiro.

À cette occa­sion, le Suisse a tourné une courte vidéo pour les réseaux sociaux de la compé­ti­tion afin de remer­cier l’organisation, mais aussi les suppor­ters qui l’ont accom­pagné au fil de toutes ces années et de nombreux combats sous les couleurs de son pays.

« Merci à la Coupe Davis pour ces 20 années de souve­nirs incroyables.Cela a été une aven­ture excep­tion­nelle et j’ai eu énor­mé­ment de chance d’avoir l’opportunité de repré­senter la Suisse dans une compé­ti­tion aussi spéciale. Jouer pour mon pays en Coupe Davis a toujours repré­senté quelque chose de très parti­cu­lier pour moi.Je vous retrou­verai tous une dernière fois ce week-end.Merci pour tout » a déclaré Stan Wawrinka.

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥