Yannick Noah, joueur et capi­taine histo­rique de l’équipe de France de tennis, s’est livré sur le format de la Coupe Davis mis en place depuis 2019.

La formule histo­rique de la Coupe Davis a pu nous faire vibrer lorsque les pays accueillaient cet événe­ment, lais­sant place à de grands affron­te­ments entre les meilleures nations mondiales.

Le capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup est donc revenu, lors du Media Day de la Laver Cup, sur ce sujet qui divise bon nombre de joueurs et de spectateurs :

« Ce n’est pas la vraie Coupe Davis. J’ai un peu de mal à parler de la Coupe Davis aujourd’hui, après avoir vécu l’au­then­tique. Pour moi, ce n’est pas la vraie Coupe Davis. Dès le début, j’étais contre ce format. Je ne recon­nais pas l’es­prit de la Coupe Davis. Je ne recon­nais pas l’es­prit de la compé­ti­tion. À mon époque, et pour les géné­ra­tions qui m’ont précédée et suivie , nous étions prêts à tout pour être sélec­tionnés. Nous étions prêts à tout pour jouer en Coupe Davis. Car c’était une compé­ti­tion qui avait du sens. Elle faisait partie de l’his­toire. Il y avait une tradi­tion. Du jour au lende­main, tout a disparu, et on constate que les meilleurs joueurs ne parti­cipent plus. Certes, à l’époque, certains joueurs jugeaient le calen­drier trop chargé et ne jouaient pas. Mais c’était une toute autre histoire. Aujourd’hui, en tant que spec­ta­teur, j’ai du mal à m’in­té­resser à cette compétition. »

Des propos qui font sens et qui feront peut‐être réagir les orga­ni­sa­teurs de l’actuelle Coupe Davis.