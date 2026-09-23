Yannick Noah, joueur et capitaine historique de l’équipe de France de tennis, s’est livré sur le format de la Coupe Davis mis en place depuis 2019.
La formule historique de la Coupe Davis a pu nous faire vibrer lorsque les pays accueillaient cet événement, laissant place à de grands affrontements entre les meilleures nations mondiales.
Le capitaine de la Team Europe de la Laver Cup est donc revenu, lors du Media Day de la Laver Cup, sur ce sujet qui divise bon nombre de joueurs et de spectateurs :
« Ce n’est pas la vraie Coupe Davis. J’ai un peu de mal à parler de la Coupe Davis aujourd’hui, après avoir vécu l’authentique. Pour moi, ce n’est pas la vraie Coupe Davis. Dès le début, j’étais contre ce format. Je ne reconnais pas l’esprit de la Coupe Davis. Je ne reconnais pas l’esprit de la compétition. À mon époque, et pour les générations qui m’ont précédée et suivie , nous étions prêts à tout pour être sélectionnés. Nous étions prêts à tout pour jouer en Coupe Davis. Car c’était une compétition qui avait du sens. Elle faisait partie de l’histoire. Il y avait une tradition. Du jour au lendemain, tout a disparu, et on constate que les meilleurs joueurs ne participent plus. Certes, à l’époque, certains joueurs jugeaient le calendrier trop chargé et ne jouaient pas. Mais c’était une toute autre histoire. Aujourd’hui, en tant que spectateur, j’ai du mal à m’intéresser à cette compétition. »
Des propos qui font sens et qui feront peut‐être réagir les organisateurs de l’actuelle Coupe Davis.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 11:50