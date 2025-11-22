L’Italie a battu la Belgique (2−0) en demi‐finales de la Coupe Davis avec un deuxième match spectaculaire entre Flavio Cobolli (22e mondial) et Zizou Bergs (43e).
Battu sur la septième balle de match de son adversaire, en ayant lui‐même loupé sept opportunités de l’emporter dans un jeu décisif d’anthologie, le Belge a évoqué l’atmosphère particulière à Bologne.
« Je suis presque sûr que je ne pourrais pas me battre de la même manière dans un tournoi normal que lorsque je joue pour mon pays. C’est probablement la même chose pour lui. Mais vous voyez, il trouve toujours cette énergie supplémentaire. Quand on pense qu’il est en difficulté, quand on a l’impression que son service le laisse tomber, il réussit un superbe point et le public s’enflamme. Il retrouve son énergie. Le match aurait été complètement différent ailleurs. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 11:25