L’Italie a battu la Belgique (2−0) en demi‐finales de la Coupe Davis avec un deuxième match spec­ta­cu­laire entre Flavio Cobolli (22e mondial) et Zizou Bergs (43e).

Battu sur la septième balle de match de son adver­saire, en ayant lui‐même loupé sept oppor­tu­nités de l’emporter dans un jeu décisif d’an­tho­logie, le Belge a évoqué l’at­mo­sphère parti­cu­lière à Bologne.

« Je suis presque sûr que je ne pour­rais pas me battre de la même manière dans un tournoi normal que lorsque je joue pour mon pays. C’est proba­ble­ment la même chose pour lui. Mais vous voyez, il trouve toujours cette énergie supplé­men­taire. Quand on pense qu’il est en diffi­culté, quand on a l’im­pres­sion que son service le laisse tomber, il réussit un superbe point et le public s’en­flamme. Il retrouve son énergie. Le match aurait été complè­te­ment diffé­rent ailleurs. »