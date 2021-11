Zsombor Piros est sans aucun doute la belle surprise de ces phases finales de la Coupe Davis. Déjà tombeur du 72e mondial John Millman samedi, le Hongrois de 22 ans s’est offert un vain­queur en Grand Chelem ce dimanche en la personne du Croate Marin Cilic (4–6, 7–5, 6–4). Particulièrement ému après la rencontre, Piros espère capi­ta­liser sur ce probant succès pour la suite de sa carrière.

« J’en tremble, pour être honnête. J’ai essayé de me reposer dans les vestiaires. Mes mains et mes jambes tremblent encore, donc c’est diffi­cile à gérer physi­que­ment. Bien sûr, émotion­nel­le­ment, je suis si… Je ne le dis pas si souvent, mais je suis fier de moi, de mon équipe, parce que nous avons peut‐être le plus grand cœur et nous sommes si comba­tifs et nous allons le montrer au monde entier ce week‐end. Je suis très heureux que tant de gens voient l’es­prit hongrois. Ce niveau de fatigue – je ne sais pas comment le dire – je ne l’ai jamais connu aupa­ra­vant. Je suis épuisé, mais j’es­père pouvoir récu­pérer dans les prochains jours. »