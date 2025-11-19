$Alors qu’il a toujours critiqué la version « moderne » de la Coupe Davis, et ce encore récem­ment, Alexander Zverev sera bien l’atout prin­cipal de l’Allemagne cette semaine lors des phases finales à Bologne.

En confé­rence de presse, le numéro 3 mondial a de nouveau expliqué sa décision.

Question : « Sascha, qu’est‐ce qui t’a poussé à venir ici ? Tu as appelé la Coupe Davis une exhi­bi­tion. Es‐tu heureux d’être ici ? Veux‐tu jouer pour ton pays ? »

Zverev : : « À en juger par la façon dont tu poses la ques­tion, je comprends que tu attends une réponse que tu pourras publier. Eh bien, je suis là pour l’équipe. J’ai déjà dit que l’an­cien format aller‐retour fait partie de l’his­toire de ce sport ; c’est vrai, et je le main­tiens. Par ailleurs, j’adore cette équipe et j’ai envie de jouer avec les gars ; le temps passe pour tout le monde, et je pense que nous avons encore deux ans pour réussir ensemble. J’ai hâte d’es­sayer ; je crois en nous. »