$Alors qu’il a toujours critiqué la version « moderne » de la Coupe Davis, et ce encore récemment, Alexander Zverev sera bien l’atout principal de l’Allemagne cette semaine lors des phases finales à Bologne.
En conférence de presse, le numéro 3 mondial a de nouveau expliqué sa décision.
Question : « Sascha, qu’est‐ce qui t’a poussé à venir ici ? Tu as appelé la Coupe Davis une exhibition. Es‐tu heureux d’être ici ? Veux‐tu jouer pour ton pays ? »
Zverev : : « À en juger par la façon dont tu poses la question, je comprends que tu attends une réponse que tu pourras publier. Eh bien, je suis là pour l’équipe. J’ai déjà dit que l’ancien format aller‐retour fait partie de l’histoire de ce sport ; c’est vrai, et je le maintiens. Par ailleurs, j’adore cette équipe et j’ai envie de jouer avec les gars ; le temps passe pour tout le monde, et je pense que nous avons encore deux ans pour réussir ensemble. J’ai hâte d’essayer ; je crois en nous. »
