Concernant la « nouvelle » Coupe Davis, Alexander Zverev a toujours eu des mots durs expli­quant que cette formule n’ap­por­tait rien et qu’elle allait à l’en­contre de l’es­sence même de cette épreuve par équipes.

Les faits lui ont d’ailleurs donné raison telle­ment la première édition a été décriée surtout si on « oublie » sciem­ment la pres­ta­tion de Rafael Nadal.

Lors de son média day à Munich où il est très attendu cette semaine, Alexander Zverev a encore enfoncé le clou tout en faisant des propo­si­tions : « Je pense qu’il faudrait revenir à l’an­cien système et avec lui on aurait de vraies émotions. Cette nouvelle formule n’est fina­le­ment qu’un tournoi de plus, et qui n’a rien de plus en fait que l’ATP Cup. La Coupe Davis pour­rait se jouer tous les trois ou quatre ans avec plusieurs villes qui accueille­raient la compé­ti­tion par exemple »