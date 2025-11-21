L’Allemagne est revenue de très loin (NDLR : Le double était à un point de la défaite) pour fina­le­ment se quali­fier en demi‐finale face à l’Argentine. A l’issue de cette victoire, Sascha qui y a contribué sur le court et en dehors à dresser un bilan prag­ma­tique de la situation.

« Je jouerai toujours à 100 %. Je soutien­drai toujours mon équipe. Mais n’est‐ce pas un peu triste que ce genre de match, et notam­ment le double, n’at­tire qu’un millier de personnes au stade ? Si nous jouons en Argentine ou en Allemagne, il y en aura peut‐être 15 000. De ce point de vue, je trouve ça un peu triste. Je ferai tout mon possible pour que l’Allemagne gagne. Je n’ai plus de voix. C’est comme après une soirée en boîte de nuit. C’est comme ça »

L’Allemagne affron­tera l’Espagne en demi‐finale.