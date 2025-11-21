L’Allemagne est revenue de très loin (NDLR : Le double était à un point de la défaite) pour finalement se qualifier en demi‐finale face à l’Argentine. A l’issue de cette victoire, Sascha qui y a contribué sur le court et en dehors à dresser un bilan pragmatique de la situation.
« Je jouerai toujours à 100 %. Je soutiendrai toujours mon équipe. Mais n’est‐ce pas un peu triste que ce genre de match, et notamment le double, n’attire qu’un millier de personnes au stade ? Si nous jouons en Argentine ou en Allemagne, il y en aura peut‐être 15 000. De ce point de vue, je trouve ça un peu triste. Je ferai tout mon possible pour que l’Allemagne gagne. Je n’ai plus de voix. C’est comme après une soirée en boîte de nuit. C’est comme ça »
L’Allemagne affrontera l’Espagne en demi‐finale.
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 08:20