Depuis le début de l’ATP Cup, les joueurs sont invités à comparer cette nouvelle compétition avec le nouveau format de la Coupe Davis. En conférence de presse, Alexander Zverev, qui était absent à Madrid, n’y a pas échappé et souhaite un retour en arrière pour la Coupe Davis : « L’ATP Cup n’a jamais essayé de mettre de côté la Coupe Davis, c’est différent et ici (en Australie), nous jouons beaucoup plus que la Coupe Davis, il y a des points ATP et un prize money. J’espère que l’organisation de la Coupe Davis reviendra au format précédent. J’ai regardé de chez moi, il y a eu des grands matchs, surtout quand l’Espagne était sur le terrain. Par contre, de nombreux matchs se sont finis vers 3 heures ou 4 heures du matin sans personne dans les grands. Avec le format précédent, ces matchs auraient été vus par 10 000 personnes. »