La Coupe Davis est toujours une occasion formidable pour des joueurs tapis dans l’ombre de se mettre en évidence sur la scène mondiale. Ce deuxième tour 2026 de la compétition n’y a pas fait exception.
Opposée à la Croatie, l’Allemagne a pu compter sur Alexander Zverev, fraîchement titré à l’US Open pour mettre sur de bons rails la sélection. Une entreprise tout sauf évidente, son adversaire Matej Dodig, 171e mondial, a offert une belle résistance au numéro deux mondial (6−4, 7–6).
Surpris par le niveau du Croate, le double lauréat en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à son sujet et lui prête un avenir brillant sur le circuit.
« Ce fut un match extrêmement difficile. J’ai l’impression d’avoir bien joué, mais Matej m’a vraiment surpris. Il possède une puissance de frappe et un talent spectaculaires. Je ne m’attendais pas à ça. Il mérite vraiment beaucoup de crédit pour la façon dont il a joué et j’ai le sentiment qu’on le verra atteindre les sommets très, très bientôt », a souligné le champion olympique de Tokyo, dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 09:26