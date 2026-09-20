La Coupe Davis est toujours une occa­sion formi­dable pour des joueurs tapis dans l’ombre de se mettre en évidence sur la scène mondiale. Ce deuxième tour 2026 de la compé­ti­tion n’y a pas fait exception.

Opposée à la Croatie, l’Allemagne a pu compter sur Alexander Zverev, fraî­che­ment titré à l’US Open pour mettre sur de bons rails la sélec­tion. Une entre­prise tout sauf évidente, son adver­saire Matej Dodig, 171e mondial, a offert une belle résis­tance au numéro deux mondial (6−4, 7–6).

Surpris par le niveau du Croate, le double lauréat en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à son sujet et lui prête un avenir brillant sur le circuit.

« Ce fut un match extrê­me­ment diffi­cile. J’ai l’im­pres­sion d’avoir bien joué, mais Matej m’a vrai­ment surpris. Il possède une puis­sance de frappe et un talent spec­ta­cu­laires. Je ne m’at­ten­dais pas à ça. Il mérite vrai­ment beau­coup de crédit pour la façon dont il a joué et j’ai le senti­ment qu’on le verra atteindre les sommets très, très bientôt », a souligné le cham­pion olym­pique de Tokyo, dans des propos relayés par Tennis World Italia.