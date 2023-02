Interrogé avant son match remporté face à Stan Wawrinka lors du tour quali­fi­catif de la Coupe Davis entre l’Allemagne et la Suisse, Alexander Zverev n’a pas manqué d’adresser un joli petit tacle à Kosmos et à son patron, Gerard Piqué, pour la gestion désas­treuse de la Coupe Davis depuis la refonte du format en 2019.

« Vous ne pouvez pas acheter l’his­toire avec de l’argent. Le sport vit d’émo­tions et la Coupe Davis a toujours été une compé­ti­tion où se vivent les plus grandes émotions, la plus belle ambiance. On a pu voir que le nouveau format ne fonc­tion­nait pas. Il y a un vrai besoin de jouer des matchs à domi­cile et à l’extérieur. »