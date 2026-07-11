Bonjour à tous, passionnés de tennis et de padel.

C’est avec une immense douleur que je vous annonce le décès de mon papa, Laurent Trupiano.

Fondateur de GrandChelem, maga­zine gratuit créé en 2006, puis de We Love Tennis en 2011, il a fait de ce média l’une des réfé­rences du monde du tennis grâce à son travail acharné, sa passion et son exigence.

Puis est venu le temps du padel. Ensemble, nous avons fondé son nouveau bébé : Padel Mon Amour. Il s’y est investi à 100 % chaque jour, avec la même passion et la même énergie. Je sais qu’il veillera sur nous et qu’il conti­nuera, à sa manière, de nous accom­pa­gner pour faire vivre toutes ces belles aventures.

Âgé de seule­ment 56 ans, il avait encore tant de choses à nous apprendre. Malheureusement, la vie est parfois profon­dé­ment injuste. Victime d’une crise cardiaque la semaine dernière, il s’est battu avec un courage immense pendant plusieurs jours à l’hôpital avant de s’éteindre paisi­ble­ment ce jeudi 9 juillet à 10 h 10.

Ses obsèques se dérou­le­ront le mercredi 15 juillet à 15 heures, en l’église de Domessin (73330), suivies de son inhu­ma­tion au cime­tière de La Bridoire.

Pour celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, il est possible d’envoyer des fleurs aux Pompes Funèbres Baldini Leclerc, 14 rue du Professeur Trillat, 38480 Le Pont‐de‐Beauvoisin.

Il restera à jamais dans nos cœurs. Ensemble, nous conti­nue­rons à faire vivre son œuvre, sa passion et les valeurs qu’il nous a transmises.

Antoine Trupiano