La France est en deuil en ce lundi 6 septembre 2021.

Jean‐Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma fran­çais et mondial, est décédé ce jour à l’âge de 88 ans, lais­sant ainsi derrière lui une carrière phéno­mé­nale et des millions de fans et d’ad­mi­ra­teurs à travers le globe.

Grand connais­seur de sport en général et de tennis, même s’il avouait bien volon­tiers qu’il n’était pas très doué, Bébel a eu sa loge à Roland‐Garros dès les années 70 où de nombreux joueurs comme Adriano Panatta, l’une de ses idoles, venaient régu­liè­re­ment le voir pour se faire signer un auto­graphe par la légende, le mythe.

La rédac­tion de We Love Tennis adresse ses sincères condo­léances à sa famille et ses proches et s’as­socie à leur immense peine.

Reposez en paix Monsieur Belmondo.