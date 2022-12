Même si l’Américain a soulevé le trophée après avoir remporté la finale en deux sets et deux tie‐breaks, Taylor consi­dère qu’il n’a pas tota­le­ment mérité son succès.

« Il a été le meilleur joueur du match, et j’ai eu beau­coup de chance de pouvoir grap­piller quelques points impor­tants et de m’en sortir. La dernière fois que nous avons joué, il a gagné. Il m’a dit que j’étais le meilleur joueur au premier set et c’est un peu l’in­verse cette fois‐ci. C’était un match très diffi­cile. Il avait le contrôle. Il a eu toutes les chances. Chaque fois qu’il avait une balle de break, j’ai très bien joué et j’ai toujours fait ce qu’il fallait. Et puis j’ai bien joué dans les tie‐breaks et les gros points, ce qui m’a permis de lui voler la vedette. »