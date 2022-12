Présent cette semaine en Arabie Saoudite pour la Diriyah Cup, une toute nouvelle exhi­bi­tion, Stan Wawrinka, qualifié pour les demi‐finales, a remporté son deuxième match de suite ce jeudi face à Andrey Rublev (6–7(2), 6–2, 10–6).

Alors qu’il fêtera ses 38 ans le 28 mars prochain, le Suisse a déclaré à l’issue de sa victoire avoir beau­coup travaillé physi­que­ment pour cette nouvelle saison qui se profile.

« Je ne joue pas mal pour mon âge, je suis en tournée depuis de nombreuses années et heureu­se­ment nous avons joué un super tie‐break dans le troi­sième set, ce qui est mieux pour moi, mais je suis content car j’ai travaillé très dur physi­que­ment et aussi sur mon tennis. J’aime le jeu et j’aime la compé­ti­tion donc je suis en train de faire de mon mieux pour la saison prochaine. »