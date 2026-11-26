C’était l’information de ce mercredi 25 novembre : l’ouverture d’une enquête concernant Arthur Rinderknech, qui aurait refusé de se soumettre à un contrôle antidopage, selon l’agence chargée des contrôles.
Dans une enquête réalisée par nos confrères de L’Équipe, ces derniers ont interrogé Antoine Marcelaud, secrétaire général adjoint de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui a insisté sur les efforts de sensibilisation menés auprès des sportifs afin que ces derniers connaissent leurs obligations.
« On n’économise pas nos efforts pour bien éduquer les sportifs, les sensibiliser. Un sportif est informé par l’agence dès qu’il rentre dans le groupe cible. Ils ne sont pas pris à défaut », a déclaré Antoine Marcelaud.
Une déclaration qui ne semble pas aller dans le sens d’Arthur Rinderknech, même si elle ne concerne pas directement son dossier. Pour rappel, le Français s’est montré serein face à cette affaire, affirmant qu’il serait en mesure de prouver son innocence.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 11:14