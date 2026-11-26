C’était l’information de ce mercredi 25 novembre : l’ouverture d’une enquête concer­nant Arthur Rinderknech, qui aurait refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page, selon l’agence chargée des contrôles.

Dans une enquête réalisée par nos confrères de L’Équipe, ces derniers ont inter­rogé Antoine Marcelaud, secré­taire général adjoint de l’Agence fran­çaise de lutte contre le dopage (AFLD), qui a insisté sur les efforts de sensi­bi­li­sa­tion menés auprès des spor­tifs afin que ces derniers connaissent leurs obligations.

« On n’économise pas nos efforts pour bien éduquer les spor­tifs, les sensi­bi­liser. Un sportif est informé par l’agence dès qu’il rentre dans le groupe cible. Ils ne sont pas pris à défaut », a déclaré Antoine Marcelaud.

Une décla­ra­tion qui ne semble pas aller dans le sens d’Arthur Rinderknech, même si elle ne concerne pas direc­te­ment son dossier. Pour rappel, le Français s’est montré serein face à cette affaire, affir­mant qu’il serait en mesure de prouver son innocence.