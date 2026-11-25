Arthur Rinderknech risque très gros dans cette histoire…

En effet, on apprend par nos confrères de L’Équipe que le joueur fran­çais aurait refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page durant le mois de juin, à la suite, semble‐t‐il, d’une incom­pré­hen­sion avec l’agent chargé du prélèvement.

Contrairement à certains cas de contrôle positif, un refus de se soumettre à un contrôle n’entraîne pas néces­sai­re­ment une suspen­sion provi­soire immé­diate, ce qui expli­que­rait pour­quoi le Tricolore a pu pour­suivre sa saison jusqu’à présent.

Le joueur fran­çais aurait appa­rem­ment dû prendre un train et l’aurait signifié à l’agent, pensant que cela lui vaudrait simple­ment un « no‐show », alors qu’il aurait déjà enre­gistré trois manque­ments au cours de l’année.

Le dernier cas en date de ce type ne devrait pas rassurer le Français. Il s’agit de celui de Marketa Vondrousova, suspendue pour quatre ans en juin dernier par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA) après avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page. De quoi inquiéter Arthur Rinderknech, qui conteste toute­fois les faits qui lui sont reprochés.