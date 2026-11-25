Arthur Rinderknech risque très gros dans cette histoire…
En effet, on apprend par nos confrères de L’Équipe que le joueur français aurait refusé de se soumettre à un contrôle antidopage durant le mois de juin, à la suite, semble‐t‐il, d’une incompréhension avec l’agent chargé du prélèvement.
Contrairement à certains cas de contrôle positif, un refus de se soumettre à un contrôle n’entraîne pas nécessairement une suspension provisoire immédiate, ce qui expliquerait pourquoi le Tricolore a pu poursuivre sa saison jusqu’à présent.
Le joueur français aurait apparemment dû prendre un train et l’aurait signifié à l’agent, pensant que cela lui vaudrait simplement un « no‐show », alors qu’il aurait déjà enregistré trois manquements au cours de l’année.
Le dernier cas en date de ce type ne devrait pas rassurer le Français. Il s’agit de celui de Marketa Vondrousova, suspendue pour quatre ans en juin dernier par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) après avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage. De quoi inquiéter Arthur Rinderknech, qui conteste toutefois les faits qui lui sont reprochés.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 08:08