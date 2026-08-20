C’était l’information majeure de ce mercredi : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, en juin 2026.
Après la révélation de cette affaire, l’Australien a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux avant d’annoncer qu’il prendrait du recul pendant 28 jours et ne s’exprimerait plus sur le sujet durant cette période.
Depuis, les réactions se multiplient, notamment chez les détracteurs du finaliste de Wimbledon 2022. Kyrgios avait en effet vivement critiqué plusieurs joueurs impliqués dans des affaires de dopage par le passé. Pourtant, c’est justement l’une d’entre eux, Simona Halep, qui a décidé de prendre sa défense.
Sur Instagram, la Roumaine a appelé à ne pas accabler Kyrgios avant d’en savoir davantage sur les circonstances de ce contrôle positif, rappelant indirectement que certaines situations peuvent être plus complexes qu’elles n’y paraissent.
« Ne frappez jamais quelqu’un quand il est à terre. La vie a une étrange façon de changer les positions. Et une façon encore plus étrange de révéler la différence entre un accident et un choix », a déclaré Simona Halep.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 09:45