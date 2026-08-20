C’était l’information majeure de ce mercredi : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, en juin 2026.

Après la révé­la­tion de cette affaire, l’Australien a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux avant d’annoncer qu’il pren­drait du recul pendant 28 jours et ne s’exprimerait plus sur le sujet durant cette période.

Depuis, les réac­tions se multi­plient, notam­ment chez les détrac­teurs du fina­liste de Wimbledon 2022. Kyrgios avait en effet vive­ment critiqué plusieurs joueurs impli­qués dans des affaires de dopage par le passé. Pourtant, c’est juste­ment l’une d’entre eux, Simona Halep, qui a décidé de prendre sa défense.

Sur Instagram, la Roumaine a appelé à ne pas acca­bler Kyrgios avant d’en savoir davan­tage sur les circons­tances de ce contrôle positif, rappe­lant indi­rec­te­ment que certaines situa­tions peuvent être plus complexes qu’elles n’y paraissent.

« Nunca patees a alguien cuando esté en el suelo. La vida tiene una forma extraña de cambiar las posi­ciones. Y una forma aún más extraña de revelar la dife­rencia entre un acci­dente y una elec­ción ».



🗣️ Simona Halep vía Instagram. pic.twitter.com/asV0iy9ptU — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 19, 2026

« Ne frappez jamais quelqu’un quand il est à terre. La vie a une étrange façon de changer les posi­tions. Et une façon encore plus étrange de révéler la diffé­rence entre un acci­dent et un choix », a déclaré Simona Halep.