C’est bien évidemment l’une des nouvelles du jour : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, disputé en juin dernier.
L’information a rapidement fait réagir de nombreux observateurs du tennis sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Massimiliano Ambesi, journaliste italien pour Eurosport, qui n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’ancien finaliste de Wimbledon sur son compte X.
« La positivité de Nick Kyrgios à la cocaïne ne représente pas seulement l’échec du sportif, qui, malgré un niveau de jeu remarquable, a finalement peu gagné au regard de son immense potentiel, mais surtout celui de l’homme. C’est le triste épilogue pour quelqu’un qui s’est souvent arrogé le droit de donner des leçons de vie et de morale, n’hésitant pas à pointer du doigt les autres sans véritable retenue ni mesure. Souligner à quel point l’exemple donné est mauvais paraît presque superflu. Kyrgios a néanmoins eu le mérite de présenter ses excuses, au moins concernant sa consommation de cette substance. Il reste désormais à espérer que, loin du tennis et du sport, il puisse s’entourer de personnes capables de l’aider » a déclaré l’Italien.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 18:42