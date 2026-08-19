C’est bien évidem­ment l’une des nouvelles du jour : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, disputé en juin dernier.

L’information a rapi­de­ment fait réagir de nombreux obser­va­teurs du tennis sur les réseaux sociaux. C’est notam­ment le cas de Massimiliano Ambesi, jour­na­liste italien pour Eurosport, qui n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’ancien fina­liste de Wimbledon sur son compte X.

La posi­ti­vità di Nick Kyrgios alla cocaina non rappre­senta la scon­fitta dello spor­tivo, che peraltro poco o niente ha vinto nella sua carriera pur avendo raggiunto un livello di tutto rispetto, ma dell’essere umano.



Si tratta del “De Profundis” di chi si è arro­gato il diritto di… pic.twitter.com/AicGi9dBU4 — Massimiliano Ambesi (@max_ambesi) August 19, 2026

« La posi­ti­vité de Nick Kyrgios à la cocaïne ne repré­sente pas seule­ment l’échec du sportif, qui, malgré un niveau de jeu remar­quable, a fina­le­ment peu gagné au regard de son immense poten­tiel, mais surtout celui de l’homme. C’est le triste épilogue pour quelqu’un qui s’est souvent arrogé le droit de donner des leçons de vie et de morale, n’hésitant pas à pointer du doigt les autres sans véri­table retenue ni mesure. Souligner à quel point l’exemple donné est mauvais paraît presque superflu. Kyrgios a néan­moins eu le mérite de présenter ses excuses, au moins concer­nant sa consom­ma­tion de cette substance. Il reste désor­mais à espérer que, loin du tennis et du sport, il puisse s’entourer de personnes capables de l’aider » a déclaré l’Italien.