Accueil Dopage

Un jour­na­liste Italien détruit tota­le­ment Nick Kyrgios : « C’est le triste épilogue pour quelqu’un qui s’est souvent permis de donner des leçons de vie et de morale, n’hésitant pas à pointer du doigt les autres sans véri­table retenue ni mesure »

Par
Antoine Touchard
-
590

C’est bien évidem­ment l’une des nouvelles du jour : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, disputé en juin dernier.

L’information a rapi­de­ment fait réagir de nombreux obser­va­teurs du tennis sur les réseaux sociaux. C’est notam­ment le cas de Massimiliano Ambesi, jour­na­liste italien pour Eurosport, qui n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’ancien fina­liste de Wimbledon sur son compte X.

« La posi­ti­vité de Nick Kyrgios à la cocaïne ne repré­sente pas seule­ment l’échec du sportif, qui, malgré un niveau de jeu remar­quable, a fina­le­ment peu gagné au regard de son immense poten­tiel, mais surtout celui de l’homme. C’est le triste épilogue pour quelqu’un qui s’est souvent arrogé le droit de donner des leçons de vie et de morale, n’hésitant pas à pointer du doigt les autres sans véri­table retenue ni mesure. Souligner à quel point l’exemple donné est mauvais paraît presque superflu. Kyrgios a néan­moins eu le mérite de présenter ses excuses, au moins concer­nant sa consom­ma­tion de cette substance. Il reste désor­mais à espérer que, loin du tennis et du sport, il puisse s’entourer de personnes capables de l’aider » a déclaré l’Italien.

Publié le mercredi 19 août 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥