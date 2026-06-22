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Une récente lauréate de Wimbledon suspendue 4 ans pour refus de contrôle antidopage

Par
Thomas S
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C’est le coup de tonnerre de cette journée cani­cu­laire de lundi dans le monde du tennis.

Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

Une déci­sion qui inter­vient six mois après un message publié par la joueuse tchèque dans lequel elle s’of­fus­quait de l’in­tru­sion d’agents de contrôle anti­do­page dans sa vie privée. 

« Nous compre­nons que le processus de contrôle soit désa­gréable et recon­nais­sons qu’il repré­sente une charge supplé­men­taire pour les joueurs dont le métier est déjà soumis à une forte pres­sion et à un examen minu­tieux. Cependant, il est essen­tiel pour garantir une compé­ti­tion équi­table. La sécu­rité et le bien‐être des joueurs et de nos contrô­leurs sont primor­diaux. Nos contrô­leurs sont compé­tents et profes­sion­nels, et le sexe du témoin lors du contrôle corres­pond toujours à celui du joueur. Ils sont munis d’une pièce d’iden­tité en perma­nence, et les joueurs peuvent véri­fier leur iden­tité par d’autres moyens en cas de doute », a écrit dans un commu­niqué la direc­trice géné­rale de l’Agence inter­na­tio­nale d’in­té­grité du tennis (ITIA), Karen Moorhouse. 

À noter que pendant sa suspen­sion, Vondrousova n’est pas auto­risée à parti­ciper, à entraîner ou à assister à des événe­ments orga­nisés par l’ITF, la WTA, l’ATP, les tour­nois du Grand Chelem ou toute fédé­ra­tion nationale.

Publié le lundi 22 juin 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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