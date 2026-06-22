C’est le coup de tonnerre de cette journée cani­cu­laire de lundi dans le monde du tennis.

Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

Une déci­sion qui inter­vient six mois après un message publié par la joueuse tchèque dans lequel elle s’of­fus­quait de l’in­tru­sion d’agents de contrôle anti­do­page dans sa vie privée.

An inde­pendent tribunal has suspended Czech tennis player Markéta Vondroušová for four years under the Tennis Anti‐Doping Programme.



The tribunal deter­mined that the player provided « no compel­ling justi­fi­ca­tion » for refu­sing a test in December 2025.



🔗 https://t.co/lVevnzW0Sh pic.twitter.com/Vk65FlQn9P — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) June 22, 2026

« Nous compre­nons que le processus de contrôle soit désa­gréable et recon­nais­sons qu’il repré­sente une charge supplé­men­taire pour les joueurs dont le métier est déjà soumis à une forte pres­sion et à un examen minu­tieux. Cependant, il est essen­tiel pour garantir une compé­ti­tion équi­table. La sécu­rité et le bien‐être des joueurs et de nos contrô­leurs sont primor­diaux. Nos contrô­leurs sont compé­tents et profes­sion­nels, et le sexe du témoin lors du contrôle corres­pond toujours à celui du joueur. Ils sont munis d’une pièce d’iden­tité en perma­nence, et les joueurs peuvent véri­fier leur iden­tité par d’autres moyens en cas de doute », a écrit dans un commu­niqué la direc­trice géné­rale de l’Agence inter­na­tio­nale d’in­té­grité du tennis (ITIA), Karen Moorhouse.

À noter que pendant sa suspen­sion, Vondrousova n’est pas auto­risée à parti­ciper, à entraîner ou à assister à des événe­ments orga­nisés par l’ITF, la WTA, l’ATP, les tour­nois du Grand Chelem ou toute fédé­ra­tion nationale.