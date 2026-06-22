C’est le coup de tonnerre de cette journée caniculaire de lundi dans le monde du tennis.
Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.
Une décision qui intervient six mois après un message publié par la joueuse tchèque dans lequel elle s’offusquait de l’intrusion d’agents de contrôle antidopage dans sa vie privée.
An independent tribunal has suspended Czech tennis player Markéta Vondroušová for four years under the Tennis Anti‐Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) June 22, 2026
The tribunal determined that the player provided « no compelling justification » for refusing a test in December 2025.
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« Nous comprenons que le processus de contrôle soit désagréable et reconnaissons qu’il représente une charge supplémentaire pour les joueurs dont le métier est déjà soumis à une forte pression et à un examen minutieux. Cependant, il est essentiel pour garantir une compétition équitable. La sécurité et le bien‐être des joueurs et de nos contrôleurs sont primordiaux. Nos contrôleurs sont compétents et professionnels, et le sexe du témoin lors du contrôle correspond toujours à celui du joueur. Ils sont munis d’une pièce d’identité en permanence, et les joueurs peuvent vérifier leur identité par d’autres moyens en cas de doute », a écrit dans un communiqué la directrice générale de l’Agence internationale d’intégrité du tennis (ITIA), Karen Moorhouse.
À noter que pendant sa suspension, Vondrousova n’est pas autorisée à participer, à entraîner ou à assister à des événements organisés par l’ITF, la WTA, l’ATP, les tournois du Grand Chelem ou toute fédération nationale.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 15:55