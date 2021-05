Ceux qui aiment le foot, adorent forcé­ment le maga­zine So Foot, premier opus de la société So Press qui édite notam­ment So Film et Society.

Visiblement, et on s’en réjouit, So Press kiffe aussi la petite balle jaune comme en témoigne la sortie du N°1 de 40‑A, maga­zine payant consacré au tennis et qui sortira une fois par an à l’oc­ca­sion de Roland‐Garros.

Nous l’avons reçu en avant‐première et nous allons vous distiller quelques morceaux choisis, histoire de vous inciter à investir 6,5 euros pour soutenir cette démarche d’au­tant que le contenu est digne de son grand frère du ballon rond.

En atten­dant ces pépites, on est allé demander à Victor Le Grand qui porte ce projet de répondre à quatre ques­tions clés.

Le maga­zine sera dispo­nible le 25 mai dans les kiosques et dans les réseaux classiques.

Pourquoi 40‑A ?

Parce qu’on est So Press et qu’en termes de lance­ment de maga­zines, on a un sérieux avan­tage.



Comment 40‑A ?

100 pages d’his­toires folles et de balles perdues.



Quand 40‑A ?

Dès le 26 mai 2021 chez tous les marchands de presse ! Et ensuite une fois par an, juste avant Roland‐Garros.



S’il y 40‑A, qui est‐ce qui prend l’avan­tage ?

La presse ! Vive la presse !