Il est certes diffi­cile de trouver la bonne formule, et l’on se souvient que la marque aux trois bandes a toujours tenté des coups lorsque Roland‐Garros pointe le bout de son nez.

En 2016, la collec­tion Y‑3 avait été juste­ment plébis­citée par les desi­gners mais aussi les fans de tennis.

Depuis cette formi­dable embellie, c’est le désert.

L’an dernier, on était dans l’uni­vers très discu­table des hiéro­glyfles égyp­tiens, cette année, on arrive même plus à comprendre l’axe créatif.

Et pour­tant, Adidas risque d’avoir une vraie visi­bi­lité puisque Alexandre Zverev est encore en course pour le titre.

Après, on peut aussi souli­gner que certaines collec­tions décriées lors de leur sortie sont deve­nues cultes pour les fans.

C’est presque le cas pour tous les polos portés par Lendl avant qu’il ne quitte Adidas pour Mizuno.