La rédac­tion de Welovetennis a reçu en avant‐première l’ou­vrage de notre confrère suisse Mathieu Aeschmann.

« Agir et penser comme Roger Federer » est un décryp­tage très personnel de la carrière du Suisse mais aussi des valeurs qu’il incarne.

Cet ouvrage s’in­tègre dans une collec­tion Agir et Penser comme…il y a déjà eu James Bond, Nietzche etc…

Chaque partie commence par RF…quelque chose, RF est sensible, RF dit la vérité, RF pense loin, et se termine par une conclu­sion qui peut s’adapter à la vie de chacun.

On y apprend quelques anec­dotes qui en disent beau­coup sur le Maestro que l’au­teur connait très bien pour l’avoir notam­ment cotoyé sur le court en équipe de suisse juniors.

Nous allons pendant quelques jours vous en proposez quelques bonnes feuilles.

Edité aux Editions de l’Opportun, il sera dispo­nible dès le 15 Avril au prix de 12,90.

On vous confirme que si vous aimez Roger ou si vous voulez en savoir plus sur lui c’est un « inves­tis­se­ment » plus que rentable…