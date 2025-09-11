Nos confrères de la Gazzetta dello Sport doivent toujours trouver des sujets autour de Jannik Sinner. Dernièrement, ils se sont donc attelés à des tâches de comptabilité financière pour évaluer les revenus liés au sponsoring des deux cadors du circuit.
Et ce qu’il en ressort pour le moment c’est qu’Alcaraz et Sinner sont très proches, comme c’est souvent le cas sur le court.
Pour le moment l’Italien empoche environ 34 millions de dollars par an en sponsoring contre 32 pour l’Espagnol. En revanche côté équipementier, Carlos est mieux loti chez Nike avec un chèque de 18 millions contre 15 pour Sinner.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 11:15