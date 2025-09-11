AccueilEconomieAlcaraz en tête du classement ATP mais devancé par Sinner en millions...
Economie

Alcaraz en tête du clas­se­ment ATP mais devancé par Sinner en millions empochés

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

4213

Nos confrères de la Gazzetta dello Sport doivent toujours trouver des sujets autour de Jannik Sinner. Dernièrement, ils se sont donc attelés à des tâches de comp­ta­bi­lité finan­cière pour évaluer les revenus liés au spon­so­ring des deux cadors du circuit. 

Et ce qu’il en ressort pour le moment c’est qu’Alcaraz et Sinner sont très proches, comme c’est souvent le cas sur le court. 

Pour le moment l’Italien empoche environ 34 millions de dollars par an en spon­so­ring contre 32 pour l’Espagnol. En revanche côté équi­pe­men­tier, Carlos est mieux loti chez Nike avec un chèque de 18 millions contre 15 pour Sinner.

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 11:15

Article précédent
Boris Becker sur Djokovic : « Pourquoi joue‐t‐il au tennis ? Pour remporter Rome, Monte‐Carlo ou Cincinnati pour la 17e fois ou pour gagner un 25e titre du Grand Chelem ? Je pense que c’est la deuxième option mais il ne peut plus raison­na­ble­ment y parvenir »
Article suivant
Holger Rune cherche des solu­tions et adopte la méthode Tsitsipas

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.