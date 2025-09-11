Nos confrères de la Gazzetta dello Sport doivent toujours trouver des sujets autour de Jannik Sinner. Dernièrement, ils se sont donc attelés à des tâches de comp­ta­bi­lité finan­cière pour évaluer les revenus liés au spon­so­ring des deux cadors du circuit.

Et ce qu’il en ressort pour le moment c’est qu’Alcaraz et Sinner sont très proches, comme c’est souvent le cas sur le court.

Pour le moment l’Italien empoche environ 34 millions de dollars par an en spon­so­ring contre 32 pour l’Espagnol. En revanche côté équi­pe­men­tier, Carlos est mieux loti chez Nike avec un chèque de 18 millions contre 15 pour Sinner.