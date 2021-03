La sortie de l’Aero Pro Rafa est un évène­ment majeur dans le monde des équi­pe­men­tiers du tennis.

Antoine Ballon, direc­teur marke­ting tennis chez Babolat a bien voulu nous dévoiler comme Rafael Nadal a parti­cipé à l’éla­bo­ra­tion de ce modèle qui porte son nom : « Cela est allé très vite en fait. Nous avons présenté le projet de cette raquette à l’agent de Rafa et il a tout de suite accroché. On en avait déjà parlé aupa­ra­vant et c’était quelque chose que l’on voulait faire depuis long­temps. Il fallait juste trouver le bon timing. Avec les 20 titres de Rafa en Grand Chelem, on avait une vraie oppor­tu­nité » explique Antoine Ballon.

Encore fallait‐il vrai­ment que Rafael soit en phase avec le produit : « Rafa possède son propre univers, symbo­lisé par le spin et la puis­sance pour dominer l’échange dans le jeu mais surtout par une déter­mi­na­tion et une person­na­lité sur en dehors du court hors du commun. C’était cela que nous voulions symbo­liser à travers des couleurs qui lui soit propres. Une fois la vali­da­tion du projet par toutes les parties, nous avons donc proposé des options de couleurs incar­nant ce qui nous semblait le mieux repré­senter la person­na­lité et le jeu de Rafa. Il a donc sélec­tionné « ses » couleurs puis il nous a fait travailler sur plusieurs versions. C’est Rafa qui a lui‐même choisi sa raquette préférée après un retra­vail sur des échan­tillons qui a duré près de quatre mois »

On rappelle que l’Aero Pro Rafa est en vente sur le site tennispro.fr