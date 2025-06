Patrick Mouratoglou est un ambas­sa­deur très actif chez Asics. La marque japo­naise est parte­naire de son académie où elle équipe les coachs et Patrick a récem­ment lors de Roland‐Garros parti­cipé à une opéra­tion où médias, influen­ceurs, et fans pouvaient faire une séance de coaching avec lui. Un vrai moment de convi­via­lité qui a révi tous les participants.

Dans notre dernier numéro de We Love Tennis Magazine, nous avions inter­rogé Patrick sur ce parte­na­riat avec Asics. Le coach de Naomi Osaka nous avait donc expliqué le pour­quoi et le comment de cette association.

« Nous avions déjà travaillé ensemble donc nous nous connais­sons bien. Lorsque nous avons lancé notre gamme textile, il a été décidé de stopper notre colla­bo­ra­tion. Et puis après en avoir discuté, nous avons trouvé logique d’entamer un nouveau parte­na­riat centré sur les chaus­sures. Asics est la marque la plus citée par les joueurs profes­sion­nels quand on parle de chaus­sures, leurs produits sont aboutis, leur capa­cité d’innover est perma­nente. Je suis très heureux de faire partie d’un team composé de joueurs de très haut niveau comme Novak Djokovic, Lorenzo Musetti, Belinda Bencic, etc »