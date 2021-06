Asics va dévoiler ce jeudi un nouveau pack en colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a donné ses impres­sions et imaginé avec la marque trois paires de baskets, qui sorti­ront le 1er juillet. La Court FF Novak est la chaus­sure portée par le Serbe. Elle permet « l’équi­libre parfait entre flexi­bi­lité et stabi­lité ». En ce qui concerne les deux autres modèles, la Get réso­lu­tion a été imaginée pour les joueurs de fond de court tandis que la Solution Speed a été conçue pour les joueurs plus vifs, en quête de légè­reté et de rapidité.

« ASICS prend toujours en compte mes commen­taires et remarques sur l’as­pect tech­nique, mais prendre part aux discus­sions sur le design est un honneur. Cet été, je rentrerai confiant sur le court des Jeux Olympiques, avec mes chaus­sures aux couleurs de la Serbie et le motif floral repré­sen­tant la crois­sance », s’est réjoui Novak Djokovic dans le commu­niqué d’Asics.