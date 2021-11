Ce jeudi, le site Sportico, spécia­lisé dans le busi­ness du sport, a révélé le clas­se­ment des spor­tifs les mieux payés de l’his­toire. Si l’an­cien basket­teur Michael Jordan est de loin celui qui accu­mulé le plus de revenus avec plus de 2 milliards, Roger Federer est logi­que­ment le premier joueur de tennis de ce clas­se­ment avec une très belle 10e place pour un total d’un peu plus d’1 milliard de gains.

Si certains en doutaient encore, le Suisse est une vraie machine à cash grâce à l’im­mense popu­la­rité qu’il a acquise depuis le début de sa carrière en 1998.

Découvrez le top 10 des athlètes les mieux payés de tous les temps ci‐dessous :