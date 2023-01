On le sait, la firme améri­caine limite de plus en plus ses inves­tis­se­ments sur les joueurs du circuit et parie sur quelques stars pour faire la promo­tion de ses produits.

Et même si c’est surement cette stra­tégie qui a sûre­ment contraint Rublev de créer sa propre marque cela n’ex­plique pas le choix du design des tenues de l’Open d’Australie.

Choix que certains trou­ve­ront éton­nant dans un sport où l’on a toujours respecté un certain classicisme.

C’est d’ailleurs encore le cas pour Rafael Nadal dont la tenue est très sobre.

On imagine d’ailleurs pas une seule seconde que les personnes de Nike aient proposé la tenue de Tiafoe à Rafa. Un bon conseil si vous regardez Frances, prenez la télé­com­mande pour régler les couleurs…