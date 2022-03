Habillé par Hugo Boss dont il est ambas­sa­deur depuis le début de l’année 2022, Matteo Berrettini en est parti­cu­liè­re­ment fier. C’est la première fois que la marque alle­mande signe un parte­na­riat avec un joueur de tennis. L’Italien a expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de faire confiance au groupe inter­na­tional de mode.

« Je pense que c’est quelque chose de vrai­ment spécial. Vraiment cool. Le fait que je sois le seul à porter du Hugo Boss, une grande marque qui arrive dans le tennis, me fait me sentir bien. (…) C’est bien de mélanger la perfor­mance et le style. Quand on me dit que c’est soit ceci, ou soit cela, j’ai mon mot à dire. Je pense que le tennis est un sport classe. Quand vous pensez à Wimbledon, vous pensez à la façon dont il est devenu le sport de l’élé­gance. Mais en même temps, nous sommes en 2022, il est donc impor­tant d’être moderne et un peu diffé­rent, mais sans trop forcer. C’est ce que nous essayons de faire avec Boss. Tout ce que nous faisons ensemble vise à ramener le tennis dans le monde de la mode et vice versa », s’est réjoui le 6e mondial dans des propos rapportés par Forbes.