Longtemps égérie de Nike, Carole Bouchard qui vient de remporter son 1er tour des qualifications de l’Open d’Australie ne portait plus le switch de l’équipementier américain mais le NB de New Balance qui équipe déjà Milos Raonic. C’est une belle prise pour NB car Eugénie Bouchard reste très célèbre et très suivie même si ses résultats sont très éloignés de son arrivée surprise dans le Top 5, c’était en octobre 2014, presque une éternité. Aujourd’hui, la Canadienne pointe à la 141ème place.

Bouchard now wearing NB. pic.twitter.com/c4KFxb9U6x — José Morgado (@josemorgado) January 11, 2021