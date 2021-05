Comme on a eu la chance de lire en avant‐première le nouveau maga­zine de tennis 40A, édité par So Presse, on vous propo­sera dans ce début de semaine quelques extraits pour vous inciter à aller investir les 6,5 euros qui seront large­ment rentabilisés.

40‑A est donc allé à la rencontre de Jean‐François Caujolle que l’on connait très bien à la rédac­tion de We Love Tennis. Lors de cet entre­tien en format XXL, « Jeff » se livre comme à son habi­tude. Si quelques anec­dotes connues sont à nouveau mises en avant, on apprend aussi quels sont les montants que ce phénix du tennis est prêt à mettre pour avoir un plateau de fou chaque année.

Extraits :

Quel est votre plus grosse dépense pour un joueur ?

C’est 400.000 euros pour Wawrinka ! Derrière j’ai déjà mis 375000 euros pour Djoko, 200.000 pour Nadal qui était beau­coup moins cher à l’époque, même s’il avait déjà remporté deux fois Roland Garros. En vrai mettre des 250, 300.000 balles ça m’est arrivé assez souvent. Et ça m’ar­rive toujours : c’est à peu près le prix d’un Tsitsipas ou d’un Medvedev aujourd’hui. Enfin ça, c’était avant le Covid. Pour encore prendre l’exemple de Tsitsipsas, il a comme pas mal de joueurs, réduit cette année de moitié sa garantie alors que contrac­tuel­le­ment il n’était pas obligé de le faire.

40–4 est dispo­nible dans les Kiosques et réseaux clas­siques au prix de 6,5 euros.