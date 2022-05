Demain au Tennis Club de Boulogne, il devrait y avoir du monde pour la 2ème confé­rence autour du coaching, orga­nisée par Cédric Brandli.

Ce work­shop qui accueille notam­ment Ricardo Piatti cette année avait déjà connu un beau succès en 2019. Cette année, l’heure sera encore à la réflexion autour du métier de coach, ses atouts, son avenir et les nouvelles pratiques. On ne peut qu’ap­prouver cette initia­tive menée d’une main de maître par Cédric, un prépa­ra­teur physique reconnu : « A l’image du joueur, le coach est souvent isolé dans son club et enchaîne les heures sur le terrain, la Tennis Coaching Conférence permet juste­ment de venir apprendre, partager et s’ins­pirer de diffé­rentes influences et théma­tiques trans­ver­sales qui ne peuvent que rendre le coach plus compé­tent et par consé­quent capable de faire encore plus progresser son élève. »