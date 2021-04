Perrier, sponsor emblé­ma­tique du tournoi de Roland‐Garros, lance à partir du mois de mai une nouvelle édition limité de bouteilles aux couleurs du tournoi. Le parte­naire offi­ciel depuis 1978 a fait appel à l’artiste japo­nais Takashi Murakami pour embellir cette collec­tion. Ces bouteilles seront dispo­nibles en magasin, unique­ment en France.

« L’histoire spor­tive de plus de 40 ans entre PERRIER et Roland‐Garros est placée cette année sous le signe de la rencontre aussi unique qu’artistique entre PERRIER et Takashi Murakami. Cela repré­sente ici la prolon­ga­tion de l’histoire de deux colla­bo­ra­tions iconiques de PERRIER, avec Roland‐Garros et Takashi Murakami, en faisant le lien entre deux univers qui lui sont chers : l’art et le sport. La pour­suite de cet héri­tage artis­tique et sportif permet de nouveau à un artiste incon­tour­nable de notre époque de réin­ter­préter à sa manière l’esprit incarné par PERRIER, en lais­sant aller sa créa­ti­vité. C’est ainsi que Takashi Murakami a choisi d’apporter avec panache sa contri­bu­tion à la dimen­sion pop de PERRIER : au travers d’une œuvre origi­nale et inédite, l’artiste met en scène spécia­le­ment pour l’occasion son motif de fleurs souriantes emblé­ma­tique ainsi que ses deux person­nages fétiches, Kaikai et Kiki, autour d’une partie de tennis colorée, faisant ainsi souf­fler un vent de fraî­cheur sur le tournoi. » Paul Cordina, Responsable commu­ni­ca­tion PERRIER.