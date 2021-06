Etre un créatif en publi­cité n’est pas un métier facile. Il faut savoir trouver des idées nouvelles pour « vanter » des produits qui ont souvent au fil des ans les mêmes caractéristiques.

Alors, quelques fois, il s’agit de trouver des axes édito­riaux pour changer une routine trop lisse. Le créatif se trans­forme donc édito­ria­liste avec les risques que cela impliquent.

C’est le résumé du dernier spot de Rolex au sujet de son cham­pion Roger Federer.

On y voit Roger lors de ses plus beaux titres avec des éléments de language qui visent carré­ment le débat du GOAT.

La voix off nous expli­quant pour faire court que ce n’est pas les titres qui comptent, ni les chiffres mais l’aura et l’élé­gance du cham­pion, un domaine où Roger Federer règne en maitre absolu

Cette ficelle est un peu grosse et vise gros­siè­re­ment Novak Djokovic.

On s’at­ten­dait à plus de finesse et de classe de la part de l’hor­loger suisse n°1 mondial de sa catégorie.

L’élégance aurait été plutôt d’at­tendre que Novak dépasse le Suisse.

En anti­ci­pant cette situa­tion probable, la marque suisse qui prône l’élé­gance semble dépasser par les évènements.

C’est dommage et maladroit quand on connait la qualité de son impli­ca­tion dans le sport et notam­ment dans le tennis.