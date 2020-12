Avec le retour de son logo sur ses fameuses casquettes, la presse économique suisse a voulu en savoir plus sur l’activité marketing de Roger Federer. Pour cela, elle a donc épluché les divers documents officiels et notamment ceux concernant le dépôt de marque. Et si Roger a été calme sur le court, cela n’a pas été le cas administrativement où il a été actif.

Dernièrement, il a donc déposé les marques : « The Roger Clubhouse », « The Roger Wildcard », « The Roger Centre Court » und « The Roger Advantage » qui seront vraisemblablement les noms de ses divers modèles de chaussures développés avec la marque On-running où il aurait investi entre 50 et 100 millions de francs suisse.

A côté des ses dépôts, il y en a un qui a marqué les esprits puisqu’il s’agit d’un nouveau logo assez simple avec un R suivi d’un point.