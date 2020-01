Selon le célèbre magazine Forbes, les gains de Roger Federer devraient atteindre d’ici la fin 2020 la barre du milliard de dollars. Le magazine américain se base sur les gains obtenus en 2019 (93,4 millions de dollars, son année la plus lucrative) et il en compte actuellement plus de 900 millions. Le Suisse a vu ses gains augmentés grâce à son contrat avec la firme japonais Uniqlo qui lui verse environ 25 millions de dollars par an.

Si la prédiction de Forbes se confirme, le Bâlois sera le quatrième sportif de l’histoire à être « milliardaire ». Le premier avait été le golfeur Tiger Woods en 2009. Le basketteur américain Michael Jordan l’a imité ainsi que le boxeur américain Floyd Mayweather.