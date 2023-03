On sait que Roger a le marke­ting dans le sang. Après avoir repris son logo, il a investit dans la société On Running pour créer la gamme tennis. Maintenant il semble­rait qu’il veuille atta­quer le marche du ski pour les masques et les lunettes.

Gute Nachrichten für seine Fans – und für sein Portemonnaie : Vieles deutet darauf hin, dass Roger Federer dereinst Ski‐ und Sonnenbrillen mit seinem RF‐Logo verkauft. Ein Markt mit enorm grossem Wachstumspotenzial. Die Hintergründe. #Federer https://t.co/sKvrNhuXiA — Simon Häring (@_shaering) March 31, 2023

C’est ce que nous laisse penser ses décla­ra­tions lors du tour­nage du film avec Trevor Noah pour promou­voir le tourisme en Suisse. Vu l’aura de Roger dans son pays, qui l’une des grandes nations de ski, ce choix semble judi­cieux et peu risqué.