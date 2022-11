Si Stan a féli­cité l’équipe Suisse pour sa victoire en Billie Jean King Cup, Roger Federer a préféré nous donner des nouvelles de son week‐end gastro­no­mique avec à la clé, un cliché où on peut le voir tremper son bout de pain.

Mais comme Federer est aussi un vrai marke­ting manager, il n’ou­blie pas de déjeuner avec un haut de survê­te­ment d’Uniqlo et avec la nouvelle casquette noir et or qui vient de sortir. Sur le court ou en dehors, le Suisse reste le maestro du marketing.