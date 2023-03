Pour lancer son team On Tennis, Roger a décidé de choisir un duo de choc. Le Suisse a donc désigné Ben et Iga. Selon le « Maestro », la consti­tu­tion de ce team était logique.

« Iga et Ben repré­sentent la prochaine géné­ra­tion de talents de classe mondiale. Les deux joueurs démontrent l’es­prit de compé­ti­tion d’On et incarnent les cham­pions actuels et futurs de ce sport. Nous sommes vrai­ment heureux de les accueillir dans la famille On » a déclaré le Suisse.

Deux joueurs de classe mondiale c’est bien mais c’est peut‐être trop peu pour avoir une visi­bi­lité globale. Il se peut donc que d’autres cham­pions viennent épaissir le team On.