On sait que le divorce entre Nike et Roger Federer a été tendu. Maintenant que Roger Federer a récupéré son logo, on peut tout envisager et notamment le fait que le Suisse puisse avoir une chaussure a son nom à Wimbledon d’autant qu’il a pris des parts dans un équipementier suisse qui fabrique des chaussures de sport. On l’avait vu arborer cette marque dans le civil lors de sa tournée en Amérique du Sud.



Après, il faut aussi que Roger ne prenne pas de risques car conceptualiser une chaussure de tennis n’est pas facile, Martina Hingis a brisé en partie sa carrière sur ce sujet à cause d’un équipementier italien qui n’était pas parvenu à l’outiller correctement. Créer une chaussure efficace de tennis demande du temps, des essais et cela ne s’improvise pas.