L’année der­nière, Fiona Ferro a joué sans équi­pe­men­tier texte durant toute la sai­son. Avec sa belle année 2020, elle a donc été convoi­tée par plu­sieurs marques d’au­tant que son pro­fil est bon. Joueuse authen­tique et humble, elle a donc déci­dé de rejoindre le team Lacoste.

« Lacoste a été mon 1er par­te­naire et la 1ère marque qui a cru en moi quand j’avais 10 ans. Aujourd’hui je suis fière de pou­voir à nou­veau por­ter le cro­co­dile sur le cir­cuit mon­dial. C’est une marque qui me cor­res­pond par­fai­te­ment : je suis

com­ba­tive sur les courts, j’aime prendre des risques et c’est cette audace et cette téna­ci­té qui peuvent par­fois faire la dif­fé­rence pen­dant un match. » a explique Fiona Ferro.

On ver­ra donc pour la 1er fois Fiona en « cro­co » lors de l’Open d’Australie.