L’intersaison est souvent le moment où les joueurs et joueuses changent d’entraîneur mais pas que. Caroline Garcia, qui débutera sa saison 2020 à Auckland, arborera des nouvelles couleurs. La Lyonnaise a signé chez l’équipementier japonais Asics et elle l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

C’est l’heure de commencer la saison 2020 avec mes nouvelles couleurs @ASICSTennis !

1e match à Auckland @ASB_Classic demain, lundi à 15h (3h en 🇫🇷)

Allez ! ! ! 💪🏻👊🏻🎾🦁

It s time to start the 2020 @WTA season with my new @ASICSFrance color !

1st match tomorrow ! #FlyWithCaro pic.twitter.com/W0LOwhhtih

— Caroline Garcia (@CaroGarcia) January 5, 2020