Head a toujours pris en compte les questions environnementales. On se souvient de cette prise de conscience il y a quelques années déjà avec un programme dont Richard Gasquet était l’ambassadeur.

Cette fois, ce sera Alexandre Zverev qui va porter le projet sur ses « épaules » et bien plus que cela. En effet, la firme autrichienne a développé un « Duffle Bag » (12 raquettes) et un Sports Bag (6 raquettes) à partir de bouteilles PET recyclées.

Il faut 47 bouteilles recyclées pour le Duffle, 36 pour le Sports. Si Sacha pourra les porter en Australie, ils seront disponibles dès le 4 Février.